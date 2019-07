Cina-Filippine: ambasciatore a Manila, rapporto militare parte importante delle relazioni (7)

- Lorenzana ha fatto riferimento a un rapporto reso pubblico da un giudice associato della Corte Suprema filippina, Antonio Carpio, da cui si evince che la portaerei cinese Liaoning è transitata nei pressi dello Stretto di Sibutu in tre occasioni, del tutto indisturbata. Lorenzana ha però precisato di essere a conoscenza di numerosi passaggi di altre navi da guerra cinesi nella stessa area. Il segretario alla Difesa filippino ha affermato di aver ricevuto rassicurazioni dall'ambasciatore Zhao che "in futuro richiederà alle navi di informare l'ambasciata cinese a Manila in merito all'intenzione di transitare a Sibutu", cosicché l'ambasciata possa riferirlo anticipatamente a Manila. Lo stretto, che separa la principale isola della provincia di Tawi-Tawi da quella di Sibutu, è parte integrante del territorio filippino, ma è anche ritenuto un passaggio marittimo internazionale che connette i mari di Sulu e Sulawesi. (segue) (Cip)