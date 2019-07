Corea del Sud: nuove pressioni commerciali anche dagli Usa

- La Corea del Sud, già alle prese con i controlli alle esportazioni tecnologiche varati ai suoi danni dal Giappone, sconta nuove obiezioni da parte degli Stati Uniti, che potrebbero arrecare danni anche al suo settore agricolo. Venerdì scorso, 26 luglio, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che decine di paesi ricchi, inclusa la Corea del Sud, abusano delle norme commerciali per garantirsi trattamenti preferenziali. Trump ha scritto sul suo profilo Twitter che alcuni dei paesi più ricchi al mondo sostengono di essere economie in via di sviluppo “per eludere le regole dell’Omc e ottenere un trattamento preferenziale”. Il presidente ha aggiunto di aver ordinato al rappresentante del Commercio Usa di “assumere iniziative” affinché quei paesi smettano di abusare del sistema a spese degli Usa. La principale destinataria delle critiche di Trump pare essere la Cina, ma anche Seul approfitta delle medesime scappatoie per favorire il proprio settore agricolo: la Corea del Sud è stata classificata paese in via di sviluppo nel 1996, e ancora mantiene tale status per proteggere il proprio settore agricolo. Se la Corea del Sud adottasse lo status di “paese avanzato” presso l’Organizzazione mondiale del commercio, il suo settore agricolo sconterebbe un drastico taglio di contributi, tariffe e sussidi. (segue) (Git)