Cina: 290 milioni di dollari per programma pilota a bassa tassazione per Pmi

- Il governo di Pechino ha in programma di stanziare 2 miliardi di yuan (oltre 290 milioni di dollari) per un programma pilota a bassa tassazione per sostenere le piccole e medie imprese (Pmi) nelle aree urbane, secondo quanto riferisce oggi l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I nuovi schemi pilota sono supervisionati dal ministero delle Finanze, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica, dalla Banca popolare cinese e dalla Commissione di regolamentazione delle assicurazioni e delle attività bancarie cinesi, secondo quanto riferito l'agenzia, che cita una persona anonima del ministero delle Finanze. Il regime coprirà 60 città per tre anni a partire dal 2019 e contribuirà a ridurre le tasse per le Pmi. (Cip)