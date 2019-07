Cambogia-Cina: Hun Sen, costruzione stadio Phnom Penh pietra miliare relazioni bilaterali

- Il primo ministro cambogiano, Samdech Techo Hun Sen, e l'ambasciatore cinese in Cambogia, Wang Wentian, hanno presenziato ieri a un evento in occasione del completamento dei lavori di allestimento dello stadio nazionale di Phnom Penhm finanziato dalla Cina. Lo stadio è stato costruito da China State Construction Engineering Corporation (Cscec) con un iniezione da parte cinese di capitale per 1,1 miliardi di yuan cinesi (circa 160 milioni di dollari). Intervenendo all'evento, Hun Sen ha affermato che i lavori sul progetto sono iniziati nell'agosto 2017 e dovrebbero essere completamente ultimati entro la fine del 2020. "Finora, oltre la metà dei lavori di costruzione è stata completata e credo che sarà terminata nei tempi previsti", ha affermato il premier. Il primo ministro ha detto che lo stadio è nato da un'eccellente cooperazione tra Cambogia e Cina nel quadro del partenariato strategico globale di cooperazione e dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). (segue) (Fim)