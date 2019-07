Cambogia-Cina: Hun Sen, costruzione stadio Phnom Penh pietra miliare relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta completato, lo stadio sarà aperto a studenti, giovani e visitatori, e diremo loro che è stato costruito con l'aiuto della Cina", ha detto Hun Sen. Il premier cambogiano ha spiegato che lo stadio servirà come sede principale per gli incontri quando la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico nel maggio 2023. Il premier ha inoltre espresso profonda gratitudine attraverso l'ambasciatore cinese ai leader cinesi, al governo e al popolo cinese per l'aiuto alla Cambogia. Il ministro del Turismo, Thong Khon, che è anche presidente del Comitato Olimpico Nazionale della Cambogia, ha affermato che lo stadio da 60 mila posti è progettato con misure di sicurezza che ne consentono l'evacuazione di soli sette minuti, se necessario. Secondo il piano generale, lo stadio sarà costruito a forma di nave a vela in cui entrambe le prue sono alte 99 metri, e sarà circondato da un antico fossato in stile Angkor. Lo stadio si trova 18 chilometri a nord del centro di Phnom Penh. (segue) (Fim)