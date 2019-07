Giappone: tasso di disoccupazione in calo al 2,3 per cento a giugno (2)

- Un afflusso di giovani lavoratori stranieri sta aiutando il Giappone a colmare il suo deficit di forza lavoro, in un momento in cui i giapponesi in età da lavoro calano alla percentuale della popolazione totale più bassa di sempre. La popolazione giapponese in età da lavoro (15-64 anni) si è attestata a 74,23 milioni di persone il 1° gennaio scorso, secondo i dati pubblicati questo mese dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponesi. Si tratta di un calo di 613mila unità rispetto all’anno precedente, e ad appena il 59,5 per cento della popolazione complessiva: un record negativo assoluto che riflette il rapido invecchiamento della società giapponese. Di contro, la popolazione dei lavoratori stranieri in Giappone è aumentata di \49.650 unità in un anno, a 2,26 milioni: si tratta dell’85,1 per cento della popolazione straniera complessiva, e il 31 per cento degli stranieri in Giappone è di età inferiore a 30 anni. (segue) (Git)