Corea del Nord: pastore liberato da Pyongyang era una spia di Washington e Seul

- Kim Dong-chul, il pastore sudcoreano naturalizzato cittadino Usa liberato dalla Corea del Nord lo scorso anno, dopo circa due anni e mezzo di detenzione, ha dichiarato che durante la sua permanenza in quel paese svolgeva attività di spionaggio per conto della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Lo ha riferito ieri il sito web Nk News. Kim era stato arrestato nella città nordcoreana di Rason nell’ottobre 2015, e condannato a 10 anni di lavori forzati per spionaggio e atti sovversivi l’anno successivo. All’epoca i media di Stato nordcoreani avevano sostenuto che Kim avesse confessato le sue colpe, in particolare la raccolta di informazioni politiche e militari riservate per contro dell’intelligence sudcoreana. Kim è uno dei tre cittadini statunitensi liberati lo scorso anno, circa un mese prima del primo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. L’uomo ha dichiarato a Nk News che i contenuti della confessione strappatagli dalle autorità nordcoreane erano perlopiù veritieri, ed ha spiegato di essere stato anche un informatore della Central Intelligence Agency statunitense. (segue) (Git)