Hong Kong: nuove tensioni dopo dichiarazioni Ufficio affari Hong Kong e Macao

- La conferenza stampa tenuta ieri dall’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao (Hkmao), all’indomani di una nuova settimana di proteste e violenze nella ex colonia britannica, ha suscitato dure reazioni non soltanto da parte degli attivisti pro-democratici, ma anche di diversi parlamentari cella città. L’agenzia ha organizzato ieri la sua prima conferenza stampa nella città dalla restituzione di Hong Kong alla Cina, nel 1997, ed ha definito le proteste delle scorse settimane “atti malevoli e criminali commessi da elementi radicali” di Hong Kong. Gli attivisti democratici dell’Isola hanno reagito con sdegno: “Abbiamo visto la Polizia ricorrere alla violenza per schiacciare manifestanti pacifici. La violenza genera violenza, e poiché la Polizia vi ha fatto ricorso per prima, i manifestanti non hanno altra scelta se non rispondere”, ha dichiarato Jimmy Sham, del Fronte per i diritti umani e civili, il gruppo che ha contribuito a organizzare le recenti protete. Sham ha citato la manifestazione organizzata venerdì scorso presso l’aeroporto internazionale di Hong Kong: “Non c’era presenza di polizia, e la manifestazione è stata del tutto pacifica”. In una conferenza stampa separata, diversi deputati pro-democratici di Hong Kong hanno puntato l’indice contro la “condiscendenza” del governo cinese, definendola uno “sviluppo preoccupante”. (segue) (Cip)