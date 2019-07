Brasile-Francia: governi sottolineano importanza accordo Mercosur-Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese ha sottolineato che ci sono tre elementi importanti che verranno presi in considerazione dal paese prima di ratificare il documento: "l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il rispetto delle norme ambientali e sanitarie francesi e la protezione delle aree sensibili dell'economia francese da mezzi di salvaguardia". L'incontro tra i due ministri è avvenuto in un periodo caratterizzato da tensioni tra i due paesi, soprattutto relativamente a questioni inerenti alle politiche di conservazione e tutela della foresta amazzonica. Al termine del vertice i ministri hanno riferito che i paesi hanno convenuto di istituire un gruppo di lavoro per lo scambio sistematico di informazioni sugli impegni dell'accordo di Parigi, nonché di argomenti come la biodiversità, la deforestazione e la tutela dell'ambiente. I paesi hanno firmato un accordo di cooperazione tra l'Agenzia per lo sviluppo francese e la banca statale brasiliana Caixa Economica Federal, che darà la priorità al sostegno per progetti di approvvigionamento idrico e fognario, gestione dei rifiuti solidi, mobilità urbana e illuminazione pubblica nei comuni brasiliani. (segue) (Brb)