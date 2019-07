Brasile-Francia: governi sottolineano importanza accordo Mercosur-Ue (3)

- Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian è arrivato oggi, 29 luglio, in Brasile per completare suo giro in America latina iniziato la scorsa settimana. Dopo l'incontro con Araujo il ministro è atteso in serata per un vertice con il presidente Jair Bolsonaro. Nel corso del suo soggiorno in Brasile il ministro Le Drian viaggerà alla capitale Brasilia, a Rio de Janeiro e a San Paolo. Prevista anche una visita alla base navale di Itaguaì, "progetto chiave della cooperazione bilaterale tra i due paesi". Nel corso di queste visite, precisa una nota del governo francese "Jean-Yves Le Drian avrà l'opportunità di incontrarsi con numerosi rappresentanti degli stati federati, della società civile e del mondo imprenditoriale" con i quali dibatterà sulla "percezione delle diverse sfide della relazione tra Francia e Brasile". Al centro dei colloqui, riferisce l'Eliseo, anche "i progressi dell'associazione strategica bilaterale in termini di sviluppo dell'interscambio economico, commerciale, universitario e in materia di difesa". (Brb)