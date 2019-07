Usa: Senato non supera veto di Trump per impedire vendita di armi ai sauditi (2)

- Il 24 luglio scorso Trump, in più lettere al Congresso, ha dichiarato di aver posto il veto alle risoluzioni che chiedevano il divieto di trasferimenti di armi in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti (Uae) e Giordania. L'amministrazione Trump a maggio aveva invocato una misura di emergenza della legge che regola la vendita di armi per far passare 22 accordi con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania senza il tipico periodo di revisione congressuale di 30 giorni. L'amministrazione aveva sostenuto che la dichiarazione di emergenza era giustificata in base a quelle che descrivevano come minacce accresciute dall'Iran. La mossa fu criticata dai legislatori, che accusarono la Casa Bianca di aver tentato di aggirare il Congresso. A giugno, il Congresso ha così approvato diverse risoluzioni per bloccare l'amministrazione Trump dalla vendite di armi in sospeso in Arabia Saudita. (Was)