Giappone: due terzi delle aziende manifatturiere hanno registrato un calo degli utili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un attivo delle partito correnti di 1.590 miliardi di yen (14,65 miliardi di dollari) nel mese di maggio 2019. Il surplus è inferiore del 15,8 per cento a quello registrato a maggio dello scorso anno. Quella di maggio è la terza contrazione mensile consecutiva dell’attivo delle partite correnti, uno dei principali misuratori dell’andamento del commercio internazionale. Tokyo ha conseguito in particolare un deficit del commercio di beni di 650,9 miliardi di yen, per effetto della debolezza dell’export verso Cina e Corea del Sud; nello stesso periodo è invece aumentato l’attivo commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Le esportazioni sono calate del 6,3 per cento su base annua a 5.920 miliardi di yen, a causa della debole domanda di macchinari per la fabbricazione di semiconduttori in Cina e Corea del Sud. Le importazioni sono invece calate dello 0,9 per cento a 6.570 miliardi di yen, per effetto di una riduzione delle spedizioni di gas naturale liquefatto verso il Giappone. Al surplus delle partite correnti ha contribuito il reddito generato dagli investimenti esteri. Il commercio dei servizi ha inoltre registrato un attivo di 137,2 miliardi di yen. (segue) (Git)