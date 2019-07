Imprese: SoftBank investirà altri 2 miliardi di dollari in Indonesia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli investimenti operati nei mesi scorsi dal primo Vision Fund ne figura uno da 480 milioni di dollari in GetYourGuide, una startup tedesca che ha realizzato una omonima applicazione per prenotare guide turistiche e attività. La startup punta a dominare un segmento emergente dell’industria del turismo globale. All’affare partecipano anche il fondo sovrano di Singapore, Temasek Holdings, oltre a società europee come Lakestar, Korelya Capital e Heartcore Capital. Un portavoce di GetYourGuide ha dichiarato che l’investimento multimilionario conferisce alla startup lo status di “unicorno”, ovvero una società privata valutata oltre un miliardo di dollari, anche se a tal proposito non è stata fornita alcuna cifra precisa. Fondata nel 2009, GetYourGuide opera una piattaforma che consente di prenotare attività come biglietti per parchi a tema, tour e trasposti. Dal suo lancio, la piattaforma ha mediato la vendita di 15 milioni di biglietti, inclusi 10 milioni nel solo 2018. (segue) (Fim)