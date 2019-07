Imprese: SoftBank investirà altri 2 miliardi di dollari in Indonesia (5)

- Ad oggi il primo Vision Fund ha prodotto risultati incredibili: SoftBank ha annunciato che il suo utile operativo per il trimestre gennaio-marzo è più che triplicato su base annua, a 494 miliardi di yen (4,4 miliardi di dollari), grazie proprio ai ritorni sugli investimenti nelle startup che compongono il portafoglio d’investimenti del fondo. Son ha dato un forte segnale di fiducia annunciando il raddoppio dei dividendi, tramite la duplicazione delle azioni a dividendo unitario invariato. Diversi analisti temono però che l’aggressivo attivismo di Son stia spingendo Softbank ai suoi limiti finanziari. Sino allo scorso marzo, Vision Fund ha riversato 60,1 miliardi di dollari in 69 aziende. Per mantenere tale flusso di investimenti, Son ha anticipato un possibile “lancio ad interim” del nuovo fondo”, “il che significa che SoftBank Group inizierà con il 100 per cento del capitale, prima di invitare altri investitori”. (segue) (Fim)