Serbia-Kosovo: fonti stampa, organi prelevati a serbi in Casa gialla spediti con voli commerciali a Istanbul

- Nel corso del conflitto del '99 in Kosovo è avvenuto un traffico di organi prelevati a persone di etnia serba e spediti con voli commerciali a Istanbul: è quanto afferma un testimone ascoltato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto traffico di organi avvenuto a danno di cittadini serbi del Kosovo e denunciato nel rapporto del senatore svizzero Dick Marty. L'agenzia di stampa "Srna" della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina) e l'emittente "Rts" pubblicano oggi alcune dichiarazioni di uno dei testimoni ascoltati nell'ambito dell'inchiesta, secondo cui gli organi dei serbi uccisi venivano regolarmente caricati su voli dal lunedì al mercoledì di ogni settimana nel periodo preso in considerazione dalle indagini. Il politico svizzero Marty nel 2011 ha presentato un rapporto al Consiglio d'Europa sul traffico di organi in Kosovo prelevati da prigionieri serbi assassinati dall'Uck nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Seb)