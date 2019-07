Serbia-Kosovo: fonti stampa, organi prelevati a serbi in Casa gialla spediti con voli commerciali a Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, con quartiere generale all'Aja, ha avviato all'inizio del 2019 i primi interrogatori nell'ambito delle indagini sui crimini di guerra nel corso del conflitto della fine degli anni '90. Nei giorni scorsi il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato convocato all'Aja dal Tribunale speciale per i presunti crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo stesso Haradinaj si è poi avvalso della facoltà di non rispondere quando si è presentato ai magistrati della corte speciale. Il premier kosovaro ha successivamente dichiarato che intende mantenere le funzioni ad interim fino alla formazione di un nuovo governo. Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha nel frattempo annunciato l'avvio di consultazioni con le forze politiche al fine di stabilire una data per delle elezioni anticipate nel paese. (Seb)