Guatemala: Corte costituzionale accoglie ricorsi contro accordo su immigrazione con Usa (2)

- Secondo l'accordo migratorio concluso venerdì scorso, 26 luglio, dal governo con le autorità degli Stati Uniti, Washington si impegna ad annullare le sanzioni economiche nei confronti del Guatemala in cambio dell'accoglienza da parte di quest'ultimo dei migranti latinoamericani richiedenti asilo negli Usa. L'intesa obbliga di fatto i migranti, inclusi salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo sull'asilo raggiunto con il governo Usa è stato annunciato venerdì e firmato per parte statunitense dal segretario alla Sicurezza nazionale Kevin McAleenan nello Studio Ovale. L'intesa limita le domande di asilo statunitensi provenienti dall'America centrale, secondo quanto riferito dalla stampa Usa. (segue) (Mec)