Guatemala: Corte costituzionale accoglie ricorsi contro accordo su immigrazione con Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due paesi avevano negoziato un accordo simile per mesi e Trump ha minacciato la scorsa settimana di imporre tariffe o altre misure. Proprio venerdì, per il secondo giorno consecutivo, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il governo del Guatemala per il "mancato rispetto" di presunti accordi sul controllo dei migranti, minacciando il varo di misure economiche "molto severe". "Lasceremo i dazi o faremo altre cose che stiamo esaminando, qualcosa di molto severo rispetto al Guatemala". Non è chiaro come entrerà in vigore l'accordo dal momento che la Corte costituzionale del Guatemala ha bloccato il presidente Jimmy Morales dal dichiarare il Guatemala un “paese terzo sicuro” per i richiedenti asilo. (Mec)