Brasile: scontro tra detenuti in carcere, ministro Giustizia offre aiuto allo stato del Parà

- Il ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza ha offerto al governo di Pará 20 posti all'interno di carceri federali dove trasferire i leader delle fazioni criminali che hanno provato gli scontri nel carcere regionale di Altamira, provocando 52 morti. In una breve nota a firma del ministro, Sergio Moro, si sottolinea che il ministero e il governo sono pronti a inviare le truppe della Forza nazionale e un supporto alla polizia impegnata nel contenimento dei detenuti. La presa di posizione è avvenuta a poche ore di distanza dalla diffusione della notizia degli scontri nel carcere regionale di Altamira, nello stato brasiliano del Parà dove oggi, 29 luglio, almeno 52 detenuti sono morti durante la violenza esplosa tra fazioni criminali. Gli incidenti sono iniziati in mattinata e si sono protratti per circa cinque ore. (segue) (Brb)