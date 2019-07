Brasile: scontro tra detenuti in carcere, ministro Giustizia offre aiuto allo stato del Parà (2)

- Secondo i primi dettagli forniti dalla dalla Soprintendenza del sistema carcerario Parà (Susipe), ben 16 delle vittime sono morte per decapitazione. Le autorità riferiscono anche di due agenti della polizia penitenziaria fatti ostaggio nel corso degli scontri e successivamente rilasciati. Secondo gli investigatori lo scontro è dovuto alla lotta per l'egemonia tra organizzazioni criminali dentro e fuori dal penitenziario. In base a una prima ricostruzione, i prigionieri del blocco A della struttura, hanno fatto irruzione in un'area separata del blocco dove sono detenuti gli esponenti della fazione rivale scatenando le violenze. Molti detenuti sono stati accoltellati e altri decapitati, secondo un macabro rituale sempre più frequente nei carceri brasiliani. Dopo la violenza corpo a corpo, i detenuti hanno dato fuoco alle suppellettili e sono tornati nel loro blocco. Alcuni carcerati sono morti per ustioni e asfissia. La Soprintendenza non ha ancora identificato i gruppi. (segue) (Brb)