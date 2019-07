Brasile: scontro tra detenuti in carcere, ministro Giustizia offre aiuto allo stato del Parà (3)

- Si tratta del secondo più grande massacro in carcere nel 2019. Lo scorso 27 maggio 55 prigionieri erano stati uccisi all'interno di quattro diversi istituti penitenziari nell'area della capitale dello stato brasiliano dell'Amazonia, Manaus: 25 presso l'istituto penale Antonio Trindade (Ipat), sei presso l'unità di detenzione di Puraquequara (Upp), cinque presso il centro di detenzione provvisorio per uomini (Cdpm 1) e quattro presso complesso penitenziario Anisio Jobim (Compaj). In questo stesso istituto penitenziario appena 24 ore prima, domenica, 26 maggio, altre 15 persone erano state uccise nelle proprie celle a sbarre chiuse e davanti ai familiari nelle sale colloquio (segue) (Brb)