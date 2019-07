Asia-Pacifico: nell'agenda di Pompeo colloqui su Corea del Nord e Mar Cinese Meridionale

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, affronterà alcuni dei nodi più critici della politica estera degli Stati Uniti in tutta la regione Asia-Pacifico durante una serie di incontri che avrà questa settimana in Thailandia, Australia e Stati Federati di Micronesia. Gli sforzi degli Stati Uniti per avviare colloqui con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione saranno all'ordine del giorno insieme alle azioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, ha detto l'alto funzionario del dipartimento di Stato al quotidiano “Wall Street Journal”. Le delegazioni degli Stati Uniti e della Cina dovrebbero partecipare ad alcuni eventi in comune, ma non sono state annunciate incontri bilaterali formali. Gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno intensificato le esercitazioni congiunte nel Mar Cinese Meridionale e più in generale nella regione, nel tentativo di contrastare le dimostrazioni di forza della Cina. Inoltre, Pechino ha firmato un accordo con la Cambogia per ottenere i diritti esclusivi di un'importante base navale sita in quel paese. (segue) (Was)