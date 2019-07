Brasile: alto commissario diritti umani Onu condanna morte leader indigeno in Amapá

- L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha condannato l'uccisione di un leader indigeno nel villaggio di Mariry, nello stato brasiliano dell'Amapá. Bachelet ha invitato il governo di Jair Bolsonaro a riconsiderare la sua proposta di concedere all'esplorazione speculativa ulteriori aree protette dell'Amazzonia dove vivono le comunità locali. La morte degli indigeni è un sintomo inquietante del crescente problema dell'invasione delle terre indigene in particolare delle foreste da parte di minatori, taglialegna e agricoltori in Brasile". "Esorto il governo brasiliano ad agire con fermezza per fermare l'invasione dei territori indigeni e garantire l'esercizio pacifico dei loro diritti collettivi sulle loro terre", ha detto. (segue) (Brb)