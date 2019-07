Usa: Senato non supera veto di Trump per impedire vendita di armi ai sauditi

- Il Senato degli Stati Uniti non è riuscito ieri, lunedì 29 luglio, a superare il veto del presidente Donald Trump sulla legislazione approvata dal Congresso che avrebbe bloccato la vendita di alcune armi all'Arabia Saudita. Con un voto di 45 a 40, il Senato non ha raggiunto i due terzi dei voti necessari per ribaltare il veto presidenziale. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, cinque dei 53 senatori Repubblicani hanno votato con i Democratici, mentre 15 senatori non hanno votato. Si tratta dell'ultimo tentativo del Congresso di "punire" l'Arabia Saudita per alcune atrocità commesse nella guerra in Yemen e per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, entrambi collegati al principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. (segue) (Was)