Usa: California, due bambini e un ragazzo morti nella sparatoria ad evento gastronomico

- Un bambino di 6 anni, una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 20 anni sono rimasti uccisi in una sparatoria avvenuta domenica sera, 28 luglio, durante un festival gastronomico a Gilroy, in California. Il killer, Santino William Legan, 19 anni, è stato freddato dalla polizia dopo aver aperto il fuoco con un fucile d'assalto AK-47, vietato in California, ferendo almeno 12 persone. Il ragazzo, di origine italiana e siriana, ha pubblicato su alcuni social network dei post con posizioni suprematiste, tra cui il manifesto razzista del 1890, "Might is Right or The Survival of the Fittest", ha confermato l'emittente "Nbc News". La polizia sta ancora cercando di capire il movente di un tale gesto e starebbe indagando sulla possibilità che Legan abbia potuto avere un complice.(Was)