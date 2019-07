Usa: Democratici, pressioni da amico di Trump per costruzione centrale nucleare saudita

- Tom Barrack, amico miliardario del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avrebbe fatto forti pressioni per realizzare la costruzione di dozzine di centrali nucleari in Arabia Saudita, dal quale ha tentato di trarre profitto. Lo ha dichiarato la commissione Vigilanza e Riforme della Camera, a guida democratica, in un rapporto pubblicato ieri, 29 luglio. Il documento riguarda le attività di lobbying di Barrack, uno dei principali finanziatori di Trump, e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, riscontrando prove del fatto che "dei privati con stretti legami con il presidente esercitano un'influenza eccessiva sulla politica americana nei confronti dell'Arabia Saudita", si legge. (segue) (Was)