Usa: Democratici, pressioni da amico di Trump per costruzione centrale nucleare saudita (2)

- "Questi nuovi documenti sollevano seri interrogativi sul fatto che la Casa Bianca sia disposta a mettere potenziali profitti degli amici del presidente al di sopra della sicurezza nazionale del popolo americano e l'obiettivo universale di prevenire la diffusione di armi nucleari", afferma il rapporto. Barrack voleva acquistare la Westinghouse Electric Corp quando ha fatto pressioni su Trump per diventare un inviato speciale per promuovere la costruzione di centrali nucleari in Arabia Saudita da parte della società statunitense, si legge nel rapporto. Anche se Barrack non ha raggiunto entrambi gli scopi, il rapporto fornisce - secondo i Democratici -nuove prove della facilità con cui alcuni interessi corporativi e stranieri hanno avuto accesso a Trump e ad altri membri senior della sua amministrazione. (Was)