Usa: mente attentati 11 settembre pronto a collaborare per evitare pena di morte

- Khalid Sheikh Mohammed, presunta mente dietro gli attacchi dell’11 settembre del 2001, si è detto pronto a collaborare per aiutare le famiglie delle vittime nella loro causa contro l’Arabia Saudita, che accusano di complicità, se il governo degli Stati Uniti rinuncerà a chiedere la pena di morte contro di lui alla commissione militare di Guantanamo. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Wall Street Journal”, l’offerta di Khalid Sheikh Mohammed è stata inserita in un documento depositato nei giorni scorsi a New York, nella causa che accusa il governo saudita di aver contribuito a coordinare gli attacchi suicidi del 2001. Inizialmente il legale di Khalid Sheikh Mohammed aveva dichiarato che il suo assistito non avrebbe fatto alcuna deposizione, per poi annunciare una maggiore cooperazione in assenza di una condanna alla pena di morte. Nella causa contro l'Arabia Saudita, gli avvocati dei querelanti hanno richiesto le deposizioni di tre dei cinque detenuti di Guantanamo accusati degli attentati dell'11 settembre. (Was)