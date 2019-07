Asia-Pacifico: nell'agenda di Pompeo colloqui su Corea del Nord e Mar Cinese Meridionale (2)

- Il segretario di Stato sarà in Thailandia dall'1 al 2 agosto per partecipare al vertice dell'Asia orientale e dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (Asean). Un alto funzionario del dipartimento di Stato ha descritto la visita come un'opportunità per affermare il ruolo degli Stati Uniti come potenza del Pacifico impegnandosi con i partner regionali nello sforzo dell'amministrazione "per far avanzare la visione condivisa di un indo-pacifico libero e aperto". Alle riunioni Asia-Pacifico, Pompeo potrebbe tentare di negoziare un accordo tra Giappone e Corea del Sud, due importanti alleati statunitensi coinvolti in una disputa commerciale su componenti di prodotti tecnologicamente avanzati e per alcune sentenze sul lavoro forzato in tempo di guerra. I funzionari di entrambi i paesi hanno espresso interesse per gli Stati Uniti affinché svolgano un ruolo di mediazione. (Was)