America Latina: Fmi, economia dei paesi continuerà a crescere nonostante la flessione (2)

- "Il Guatemala beneficia di una spinta economica, mentre l'Honduras continua a risentire di condizioni commerciali sfavorevoli. In El Salvador, la crescita è ancora guidata dagli investimenti, mentre le persistenti tensioni politiche in Nicaragua stanno rallentando significativamente l'attività economica in quel paese. Tra i rischi principali che potrebbero far rivedere al ribasso l'economia dell'area spiccano quelle relative all'inasprimento delle condizioni finanziarie esterne e una ripresa delle tensioni commerciali globali", si legge nell'analisi dell'Fmi pubblicata a pochi giorni dalla presentazione dell'aggiornamento del rapporto "World Economic Outlook" lo scorso 23 luglio. (segue) (Brb)