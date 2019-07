America Latina: Fmi, economia dei paesi continuerà a crescere nonostante la flessione (3)

- Nei Caraibi, le prospettive economiche stanno complessivamente migliorando, ma con marcate differenze tra i paesi. "Nelle economie che dipendono dal turismo, la crescita dovrebbe attestarsi intorno al 2 per cento nel biennio 2019 2020, trainata dalla crescita ancora forte degli Stati Uniti, principale mercato del turismo nella regione, e della continua attività di ricostruzione dopo gli uragani del 2017". "Dati i miglioramenti della produzione di energia e dei prezzi delle materie prime, si prevede che i paesi che esportano materie prime registreranno modesti rimbalzi della crescita, tranne in Guyana, dove l'inizio della produzione di petrolio nel 2020 fornirà un forte stimolo alla crescita", si legge nella valutazione. Più in generale per il Fondo monetario internazionale "la crescita regionale continua a essere ostacolata da persistenti problemi strutturali, come un forte debito pubblico, accesso limitato al credito, elevata disoccupazione e vulnerabilità agli shock legati alle materie prime e al clima". (segue) (Brb)