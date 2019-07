Brasile-Francia: governi sottolineano importanza accordo Mercosur-Ue

- Il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, e l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian, hanno sottolineato l'importanza dell'accordo di libero scambio tra il Mercato comune del Sud (Mercosur) e l'Unione europea (Ue) raggiunto lo scorso 28 giugno. Nel corso della conferenza stampa presso il ministero degli Esteri brasiliano dove i due si sono riuniti per un vertice ufficiale, Araújo ha sottolineato che l'accordo apre prospettive "eccellenti" per il settore privato e per gli investitori e consentirà alle società dei due blocchi politici di "posizionarsi meglio a livello globale". Jean-Yves Le Drian ha dichiarato di aver portato al governo brasiliano un messaggio del presidente francese Emmanuel Macron sull'importanza del dialogo bilaterale diretto e trasparente su tutti gli argomenti di interesse comune. "Esiste un potenziale economico significativo che questo accordo rappresenta per le nostre aziende. Allo stesso tempo, dovremmo prendere del tempo per svolgere, da parte nostra, una valutazione completa, indipendente e trasparente di questo accordo, che consentirà così di determinare la posizione delle autorità francesi", ha affermato Jean-Yves. (segue) (Brb)