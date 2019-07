Brasile: alto commissario diritti umani Onu condanna morte leader indigeno in Amapá (3)

- Il presidente ha anche affermato di avere "l'intenzione" di regolamentare le attività minerarie nel paese, un piano che prevede il rilascio di concessioni sulle terre indigene. "È mia intenzione regolamentare l'estrazione mineraria, legalizzare l'estrazione mineraria, Per il capo di stato brasiliano le attività delle Ong a tutela delle comunità indigene e della terra, sono condannabili "perché vogliono vedere gli indigeni intrappolati in uno zoo, come se fossero animali preistorici". (Brb)