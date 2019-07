Stati Uniti-Ue: diplomatico Usa in Europa per discutere controllo armamenti e difesa antimissile

- Il vicesegretario di Stato per la difesa Usa,Thomas DiNanno, è in viaggio verso l'Europa per alcuni incontri incentrati sulla sicurezza nello spazio, la difesa missilistica, la sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. "DiNanno viaggerà in Romania, Polonia, Germania, Belgio e Svizzera dal 27 luglio al 6 agosto", afferma la nota. Il presidente Donald Trump ha nominato DiNanno nella sua attuale posizione nell'ottobre 2018. DiNanno sovrintende all'attuazione e alla supervisione della difesa missilistica e della politica spaziale, promuove e attua le misure di trasparenza e controllo del controllo degli armamenti bilaterali e multilaterali e gestisce le attività di pianificazione strategica e di sensibilizzazione. (Was)