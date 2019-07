Usa: dipartimento Giustizia limita domande di asilo basate su vincoli familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha annullato oggi, 29 luglio, una decisione del tribunale per l'Immigrazione del 2018 che riteneva ammissibile la richiesta di asilo presentata da un uomo messicano il cui padre è stato perseguitato nel proprio paese d'origine. Barr ha affermato che il semplice fatto di far parte di un nucleo familiare bersaglio di persecuzioni non vuol dire fare parte di un "particolare gruppo sociale". Barr ha effettivamente rafforzato una misura nell'Immigration and Nationality Act che afferma che un migrante può ottenere asilo se dimostrano di essere stato o che sarà perseguitato a causa di "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, o opinione politica”. “Il fatto che un gruppo criminale - come un cartello della droga, una banda o una forza di guerriglia - colpisca un gruppo di persone non, da solo, trasforma quelle persone in un particolare gruppo sociale", ha scritto il procuratore generale. (segue) (Was)