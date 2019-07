Usa: dipartimento Giustizia limita domande di asilo basate su vincoli familiari (2)

- La sentenza Barr guiderà le future decisioni nei tribunali per l'immigrazione, che non fanno parte della magistratura federale e rientrano nell'ambito di competenza del dipartimento di Giustizia. La decisione di Barr limiterà la possibilità per i membri dello stesso nucleo familiare di qualificarsi come "appartenenza a un particolare gruppo sociale". Il caso coinvolgeva un immigrato messicano espulso che affermava di essere stato preso di mira da alcuni membri del cartello della drogac he volevano vendere droga nel negozio di Città del Messico di suo padre. (Was)