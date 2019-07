Afghanistan: uccisi due soldati statunitensi (2)

- Circa 14.000 truppe statunitensi sono di stanza in Afghanistan come parte della missione Nato guidata dagli Stati Uniti per addestrare, assistere e consigliare le forze afgane e svolgere operazioni antiterrorismo. Nonostante i colloqui tra Stati Uniti e talebani, la violenza nel paese continua. Il bilancio delle vittime di un attacco suicida avvento oggi nell'ufficio del partito di Amrullah Saleh, candidato alla vicepresidenza afgana alle elezioni di settembre, ha raggiunto i 20 morti e almeno 50 feriti. (Was)