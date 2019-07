Economia: siglata intesa tra Inps e Guardia di Finanza per "Polo nazionale GdF"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, il comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, Pasquale Tridico, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con cui si costituisce, a decorrere dal 1 settembre 2019, il "Polo nazionale della Guardia di Finanza" dedicato al Corpo per l’erogazione delle pensioni, del trattamento di fine servizio e dei prestiti. Da oggi, la direzione regionale Lazio dell’Inps, cui farà capo il "Polo", sovrintenderà alla gestione delle attività di sistemazione dei cassetti pensionistici del personale e alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, con il pagamento della prima mensilità di pensione. Si occuperà, inoltre, delle domande di riscatto, computo e ricongiunzione, delle indennità di buonuscita, della definizione dei riscatti ai fini del Tfs e delle richieste di erogazione dei piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Saranno concentrati, in definitiva, presso la nuova struttura, i processi di lavoro gestitidall’Inps, ossia tutte quelle procedure attualmente svolte dalle direzioni provinciali e dalle Filiali metropolitane dislocate sull’intero territorio nazionale. (segue) (Com)