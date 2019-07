Genova: Aspi, decisa ultima tranche aiuti economici a imprese e attività commerciali zona Arancione

- A seguito dell'incontro tenutosi stamane presso il comune di Genova tra il commissario Bucci, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Tomasi e l'assessore al Bilancio e patrimonio del comune Piciocchi, si legge in una nota di Aspi, "Autostrade per l'Italia ha deciso di dare il via ai contributi economici a favore di attività commerciali, artigiani ed imprese situate nella cosiddetta zona Arancione interessata dai cantieri, così come perimetrata dalla struttura commissariale. L'intervento ha l'obiettivo di supportare le attività commerciali in situazione di sofferenza a causa delle modifiche alla viabilità ordinaria per la realizzazione del nuovo viadotto - in particolare a seguito della chiusura dell'importante strada di collegamento via Fillak - fino al 30 aprile 2020", osserva Autostrade per l'Italia, "data prevista dalla struttura commissariale per la riapertura di tutte le strade di collegamento tra i quartieri di Certosa e Sampierdarena. Le modalità di erogazione dei contributi - aggiornate alla luce delle condizioni di progressivo miglioramento rispetto alla situazione a valle del 14 agosto - ricalcheranno quelle già impiegate nelle due tranches precedenti, effettuate a partire da settembre 2018 e proseguite fino a metà febbraio 2019. L'importo complessivo stimato e le modalità di definizione dei contributi", continua la nota, "sono state condivise con la struttura commissariale. Per gestire le richieste di contributo e incontrare di persona imprenditori, commercianti e artigiani interessati, il personale di Autostrade per l'Italia sarà presente presso la scuola Caffaro di via Gaz nelle giornate di martedì 30 luglio, mercoledì 31 e giovedì 1 agosto dalle 9:30 alle 18,00 e la settimana successiva nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 agosto. Il coordinatore delle attività", conclude la nota di Aspi, "sarà l'ingegnere Massimo Iossa".(Com)