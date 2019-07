Tlc: Inwit, ricavi primo semestre 2019 a 195,9 milioni euro, utile netto a 69,2 milioni (3)

- Sull'evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio 2019, Inwit evidenzia che "il mercato delle infrastrutture wireless prosegue nel suo percorso di profonda trasformazione e di crescita della domanda di servizi da parte degli operatori mobili e di altri operatori di reti radio. Gli operatori mobili devono aumentare i loro Punti di accesso ai Servizi per espandere la copertura del 4G e predisporsi al percorso dal 4G al 5G. I provider di Accesso fisso wireless stanno inoltre ampliando le loro reti per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Altri operatori di reti radio come i provider di IoT e di 'Public safety' sono già sul mercato e si prevede l'ingresso di nuovi soggetti specializzati su specifiche relazioni prodotto/mercato grazie agli innovativi modelli d'uso resi possibili dal 5G. Queste dinamiche di mercato, unite alla crescente disponibilità degli operatori a condividere elementi infrastrutturali di rete, portano Inwit a prevedere", conclude la nota, "un'ulteriore crescita del business tradizionale ed una forte accelerazione nei nuovi business". (Com)