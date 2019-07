Paraguay: scandalo Itaipu, presidente Benitez accetta dimissioni ministro Esteri Castiglioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha accettato oggi le dimissioni del ministro degli Esteri, Luis Alberto Castiglioni, così come quelle di tutti i funzionari coinvolti nelle trattative per un controverso accordo bilaterale con il Brasile siglato lo scorso mese di maggio riguardante lo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipu (Itaipu Binacional). Lo ha confermato, segnala il quotidiano "Ultima Hora" il segretario legale della presidenza, Hernán Huttermann, che ha precisato che il presidente Benitez ha accettato le dimissioni anche dell'ambasciatore paraguaiano in Brasile, Hugo Saguier Caballero, del direttore di parte paraguaiana di Itaipu, José Alderete, e del recentemente nominato direttore dell'Ente nazionale per l'Energia elettrica (Ande), Alcides Jiménez. (segue) (Abu)