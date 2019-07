Sanità Lazio: Asl Rm5, al via il potenziamento del trasporto sanitario aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'arrivo lo scorso 18 luglio della nuova ambulanza ad alta tecnologia acquistata dalla Asl Roma 5, che è andata a potenziare il Trasporto secondario Protetto Tara degli Ospedali della Asl Rm 5 e ad ottimizzare i tempi delle consulenze presso i reparti di alta specialistica di Roma, ha preso il via anche il progetto già annunciato del potenziamento del trasporto sanitario aziendale. La novità consiste nell'ingresso in servizio h12 dal lunedì al venerdì di una seconda ambulanza a disposizione sia del Polo Colleferro/Palestrina che di quello di Tivoli/Subiaco/Monterotondo. A questo si aggiunga la trasformazione del servizio h12 in h24 a Monterotondo. "Come già annunciato – spiega il commissario straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle – si sta lavorando duramente per migliorare ed ampliare l'offerta dei servizi sanitari aziendali, tra cui anche quelli dei trasporti. La Asl Roma 5 è un'azienda complessa dal punto di vista territoriale, che offre i suoi servizi a 70 comuni, dislocati in un area eterogenea, tra grandi città e piccoli comuni montani. Il trasporto è quindi un nodo fondamentale da sciogliere e questi interventi di potenziamento vanno proprio in questo senso. Ringrazio tutti gli operatori ed i professionisti che ogni giorno e ogni notte si adoperano per garantire un servizio pronto e di qualità". (Com)