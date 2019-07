Usa: Trump ringrazia primi soccorritori e firma fondo permanente vittime 11 settembre

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi, 29 luglio, il disegno di legge che rende permanenti i finanziamenti per aiutare le vittime e le famiglie colpite dagli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. La legge, nota come "Never Forget the Heroes Act", approva i finanziamenti federali fino al 2092 per circa 18.100 persone che possono beneficiare di prestazioni, indennizzi e coperture per spese mediche. "Oggi ci riuniamo come un'unica nazione per sostenere i nostri eroi dell'11 settembre per prenderci cura delle loro famiglie e rinnovare il nostro voto eterno, mai e poi mai dimenticare", ha detto Trump durante una cerimonia nel Rose Garden della Casa Bianca, definendo l'estensione del fondo un "sacro dovere". Il presidente ha firmato il provvedimento davanti ad oltre 200 persone colpite dagli attacchi terroristici dell'11 settembre, tra cui più di 60 primi soccorritori. (segue) (Was)