Usa: Democratici esprimono dubbi su nomina di Ratcliffe a capo dell'intelligence

- I Democratici hanno espresso delle perplessità per la nomina di John Ratcliffe a capo dell'Intelligence nazionale, dopo l'annuncio delle dimissioni di Dan Coats dall'incarico il 15 agosto prossimo. Per alcuni ex funzionari ed esponenti del Partito democratico, Ratcliffe, già procuratore e deputato del Texas per il Partito repubblicano, non sarebbe qualificato per il delicato incarico e troppo schierato politicamente per un ruolo tradizionalmente apartitico, scrive il quotidiano “New York Times”. Ratcliffe si è affermato durante i suoi quasi cinque anni al Congresso come uno dei principali difensori di Trump e un critico incessante delle indagini sul “Russiagate”. (segue) (Was)