Usa: Democratici esprimono dubbi su nomina di Ratcliffe a capo dell'intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'intelligence "non è un lavoro politico", ha detto il senatore indipendente Angus King, appartenente alla commissione Intelligence. “Questo non è come il segretario di Stato o il segretario alla Difesa, questo è un lavoro a tutti gli effetti", ha detto. "Poiché è la natura umana voler dire al capo ciò che vuole sentirsi dire, devi avere qualcuno con una vera spina dorsale", ha aggiunto King. Secondo il “Nyt” alcuni Repubblicani avrebbero detto in privato che Ratcliffe sarebbe una scelta sbagliata. Il senatore Richard Burr, repubblicano della Carolina del Nord e presidente della commissione Intelligence del Senato, ha aspettato quasi un giorno per congratularsi pubblicamente con Ratcliffe, segno - secondo il quotidiano -, di una certa riluttanza ad accettare la nomina. (Was)