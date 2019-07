Afghanistan: Pompeo, Trump vuole ritiro truppe Usa prima del 2020 (2)

- Nel primo anno della sua presidenza, i consiglieri di Trump lo hanno esortato ad aumentare la presenza di truppe statunitensi in Afghanistan, sostenendo che fosse necessario per impedire un totale controllo da parte dei talebani. Seguendo gli avvertimenti dei suoi consiglieri, Trump ha aumentato il numero delle truppe, che ora sono circa 14.000. Washington è desiderosa di accelerare i colloqui di pace mentre l'Afghanistan si prepara per le elezioni presidenziali di settembre. Il Rappresentante speciale per la riconciliazione afgana degli Stati Uniti, Zalmay Khalilzad, è a Kabul e tra pochi giorni viaggerà in Qatar per un altro giro di negoziati con i talebani. "Speriamo che nel complesso la necessità di forze di combattimento nella regione sia ridotta", ha aggiunto Pompeo. (Was)