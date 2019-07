Honduras: Stantard & Poor's mantiene rating del paese a BB- con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's ha pubblicato il rapporto semestrale in cui mantiene la valutazione del rischio del credito dell'Honduras al livello "BB-" con prospettive stabili. La valutazione, giudicata come positiva dal governo, è stata possibile per l'esecutivo grazie alle politiche finalizzate alla stabilità macroeconomica promosse negli ultimi anni. "La favorevole prospettiva economica nel paese ha permesso a Standard & Poor's di mantenere invariato il suo rating nella valutazione effettuata nel 2019, sostenendo le azioni in materia macroeconomica e fiscale dell'attuale amministrazione ", ha scritto il ministro delle Finanze onduregno, Rocio Tabora sul proprio account di Twitter. Il ministro ha affermato che "la stabilità macroeconomica fa parte del percorso corretto da mantenere. È tempo di investire di più nel settore privato, di semplificare la burocrazia e lavorare per avere più posti di lavoro e migliorare la vita dei cittadini". (segue) (Mec)