Honduras: Stantard & Poor's mantiene rating del paese a BB- con prospettive stabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia nel suo rapporto semestrale Standard and Poor's evidenzia che per l'Honduras mantenere la stabilità politica, economica e degli investimenti sarà una sfida. "Prevediamo che il Prodotto interno lordo (Pil) pro capite crescerà in media dell'1,9 per cento nei prossimi tre anni. L'impegno del governo in termini di prudenza fiscale dovrebbe contribuire a mantenere moderati gli aumenti annuali del debito pubblico intorno al 3,4 per cento del Pil", si legge nel rapporto. "I disavanzi fiscali superiori alle attese potrebbero invertire il recente rafforzamento del profilo finanziario dell'Honduras e potrebbero portare a maggiori aumenti del previsto del debito pubblico nei prossimi due anni", ha aggiunto il rapporto semestrale. (segue) (Mec)