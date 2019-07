Honduras: Stantard & Poor's mantiene rating del paese a BB- con prospettive stabili (3)

- Il mese scorso anche l'agenzia di rating statunitense Moody's Investors Service aveva mantenuto la propria valutazione del rischio per l'Honduras al livello B1 con una prospettiva stabile, considerando "un quadro fiscale relativamente solido che ha stabilizzato il debito a livelli inferiori rispetto a quelli dei suoi colleghi qualificati". Anche Moody's tuttavia aveva sottolinato le sfide per il paese: mantenere la stabilità macroeconomica, la disciplina fiscale e il livello del debito pubblico, migliorare le condizioni per una crescita economica sostenibile e ridurre la povertà, superare le carenze strutturali delle istituzioni pubbliche e del settore energetico, continuare a ridurre i livelli di corruzione e criminalità. (Mec)