Libia: Salamé, naufragio 25 luglio impone di affrontare cause profonde questione migranti

- Il naufragio dei due barconi carichi di migranti avvenuto il 25 luglio al largo delle coste libiche e costato almeno 150 morti “impone nuovamente l'urgenza di affrontare le cause profonde del fenomeno migratorio”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, intervenendo oggi davanti al Consiglio di sicurezza. “Le agenzie umanitarie dell'Onu hanno lavorato duramente per mitigare le terribili condizioni in questi centri di detenzione. Oltre 5 mila rifugiati e migranti sono attualmente detenuti nei centri di detenzione gestiti da un'agenzia governativa, di cui 3.800 sono esposti ai combattimenti”, ha dichiarato Salamé, che ha ribadito la necessità di “chiudere” tali centri. “A tal fine, esorto ora il Consiglio a chiedere alle autorità di Tripoli di prendere la decisione strategica, per molto tempo rimandata ma necessaria, di liberare coloro che sono detenuti in questi centri. La Missione dell'Onu in Libia (Unsmil) ha elaborato un piano per una chiusura organizzata e graduale di tutti i centri di detenzione e cerca il vostro sostegno per la sua attuazione”, ha sottolineato Salamé. “Finora, nel 2019, circa 4.500 rifugiati e migranti sono giunti in Libia, con gravi rischi di detenzione, arresto arbitrario e coinvolgimento nei combattimenti. La comunità internazionale può prevenire un'altra tragedia. Esorto i paesi europei a rispondere ai ripetuti appelli del segretario generale (Antonio Guterres), a rivedere le loro politiche e trasferire in luoghi sicuri migranti e rifugiati”. (Res)